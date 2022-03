Marsala: impianti sportivi inagibili, la Commissione avvia indagine. Tutte le criticità delle strutture cittadine

Gli impianti sportivi a Marsala piangono. “Questa situazione non è più sostenibile, non funziona nulla” affermano dalla VI Commissione consiliare Sport e Impiantistica sportiva – presieduta da Massimo Fernandez – che si è riunita per fare il punto sia su tutte le strutture del territorio, chiuse o malfunzionanti, sia sull’ultima tegola “caduta” nei giorni scorsi: l’inagibilità dello Stadio “Mariano Di Dia” di Strasatti.

Massimo Fernandez

Nel fine settimana appena trascorso, il Circolo “Berlinguer” di Rifondazione Comunista, in una nota, si era interrogato sulle criticità degli impianti lilybetani, annunciando la chiusura dello Stadio Polivalente della popolosa contrada, a seguito di un sopralluogo operato dai vigili urbani che lo hanno dichiarato inagibile. Ciò è avvenuto al termine dei lavori di ristrutturazione dei locali adibiti a spogliatoi e per i quali era stata spesa una ingente somma di denaro pubblico.

“La chiusura dello Stadio di Strasatti – scrive Davide Licari, segretario di Rifondazione Comunista Marsala – rappresenta il colpo di grazia per l’impiantistica sportiva marsalese già provata dalle criticità che hanno condotto alla chiusura dello Stadio Municipale “Antonino Lombardo Angotta”…”. Questo ha aperto una voragine, anche perché il “Di Dia” fino a poco tempo fa ha ospitato delle gare.

“Nel corso della riunione dell’apposita Commissione comunale – dichiara il consigliere Massimo Fernandez – alla quale hanno partecipato il dirigente di settore Pier Benedetto Mezzapelle e il vice sindaco Paolo Ruggieri che ha da poco ricevuto la delega allo Sport, sono emerse delle cose strane, da approfondire. C’è infatti una nota del funzionario Giuseppe Giacalone in cui si afferma che a porte chiuse nello stadio di Strasatti si può giocare. Intanto come Commissione – continua l’esponente di Sala delle Lapidi – abbiamo avviato all’unanimità un’indagine conoscitiva, già peraltro effettuata in precedenza, con specifici sopralluoghi agli impianti cittadini”.

Nel corso della riunione Paolo Ruggieri ha comunicato e poi dato seguito all’iniziativa, inviando al dirigente una nota in cui chiede di capire quale sia la problematica, visto che il campo è stato interessato da lavori di recente.

“Torneremo a riunirci venerdì e a cadenza regolare”, ha infine concluso Massimo Fernandez.

Il dirigente Giacalone specifica invece che l’immobile è idoneo, vanno effettuati alcuni interventi come l’accatastamento e la certificazione conseguente sarà solo di pura formalità, dopo questa fase quindi, verrà concessa.

Stadio “Nino Lombardo Angotta”

Ma guardiamo altrove. La vicenda dello Stadio Municipale “Nino Lombardo Angotta” ha visto diverse ‘puntate’. Come una fiction. Chiuso per inagibilità esattamente un anno fa, nel marzo 2021, la Commissione Pubblici Spettacoli prese atto della mancata manutenzione dopo la debacle del Marsala Calcio che dai Dilettanti sotto la guida di Domenico Cottone – e successivamente alle sue vicissitudini giudiziarie – si è ritrovato prima nelle mani dell’imprenditore Gharbi e poi in quelle della Dolce Onorio, azienda castelvetranese.

Piscina comunale in stato di degrado

Marsala si trova da diversi mesi senza una piscina comunale. La struttura prima del novembre 2021, quando il consigliere comunale Ivan Gerardi ha sollevato il problema, era stata lasciata in stato di abbandono. La società che la gestiva, la Blue Water aveva riconsegnato le chiavi al Comune dopo sollecitazione dell’Ente guidato da Massimo Grillo che aveva riscontrato un notevole debito della società (di circa 300mila euro) in merito alle volture e a un mancato pagamento delle bollette.

I gestori, fecero sapere di aver riscontrato numerosi disservizi all’interno della piscina, imputabili al proprietario (comune). Al momento – a parte il fatto che la piscina è veramente in condizioni critiche – il Consiglio comunale non ha neppure approvato il Regolamento sull’impiantistica sportiva che è stato rinviato, tappa importante per l’avvio di un nuovo bando che appare molto, molto lontano.

Palazzetto dello Sport

Dopo oltre 10 anni, nel 2019, sotto l’Amministrazione Di Girolamo, è tornato agibile il Palasport che ospita le gare della Pallamano ma non quelle della Volley che, seppur in A2, deve accontentarsi della vicina Palestra “Fortunato Bellina” che, nelle giornate piovose, vede infiltrazioni e acqua piovana che arriva sino al campo di gioco.

via istria 2020

Infine il Centro Sportivo e Aggregativo di via Istria. Il campo “Gaspare Umile” non è omologato ai fini dell’attività agonistica; ma c’è di positivo che “I Fenici” del Rugby riescono a portare avanti tante iniziative, in quanto il centro sportivo viene gestito con i Servizi Sociali comunali. L’8 aprile ad esempio, iniziano le attività di doposcuola. Così come il Marsala Calcio Femminile che al “Gaspare Umile” svolge gli allenamenti.