Coronavirus nel trapanese: nuovo aumento nonostante +476 guariti

Nuovo report dell’emergenza Coronavirus in Provincia di Trapani, aggiornato ad oggi, sabato 19 marzo 2022.

I positivi sono così suddivisi nei 25 comuni del trapanese: Alcamo 1.196, Buseto Palizzolo 33, Calatafimi Segesta 190, Campobello di Mazara 508, Castellammare del Golfo 301, Castelvetrano 1.225, Custonaci 93, Erice 373, Favignana 47, Gibellina 188, Marsala 2.516, Mazara del Vallo 1.522, Misiliscemi 0, Paceco 124, Pantelleria 161, Partanna 599, Petrosino 319, Poggioreale 41, Salaparuta 60, Salemi 394, San Vito Lo Capo 37, Santa Ninfa 348, Trapani 1.002, Valderice 160, Vita 53.

Gli attuali positivi in totale risalgono toccando quota 11.490 (+494); sono stabili a 591 i decessi e aumentano a 63.295 i guariti, ovvero 476 persone che hanno sconfitto il Covid secondo le autorità sanitarie locali.

Non c’è nessun ricovero nelle Intensive degli ospedali Covid, sono stabili a 15 i ricoveri in semi-intensiva (-1) e a 41 i ricoveri in degenza ordinaria (+5), sono 15 quelli che si trovano in RSA o Covid Hotel (+1).

Il dato tamponi sarà aggiornato lunedì.