Trapani: l’Ariston attende Nino Buonocore e il suo “Jazz Live”

Sul palco del teatro Ariston di Trapani – domani, 17 marzo, alle 21 – arriva un grande protagonista della storia della musica leggera italiana, Nino Buonocore, con il suo nuovo progetto in “Jazz Live”.

Un concerto in cui il cantautore e compositore napoletano rivisita il proprio repertorio in chiave jazz. Uno stile davvero unico che condensa tutto il suo bagaglio di esperienze, maturate con musicisti provenienti da ogni genere musicale. Ad accompagnarlo una band d’eccezione composta dallo stesso Buonocore alla chitarra e alla voce, Antonio Fresa al pianoforte, Antonio De Luise al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria.

Nino Buonocore in “Jazz Live” è un progetto registrato lo scorso anno a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, per il primo disco «live» in 40 anni di carriera. Il jazz in qualche modo ha sempre caratterizzato le composizioni di Buonocore, fin dall’incontro con Chet Baker, icona di fama mondiale chiamata a collaborare nella realizzazione di «Una città tra le mani», album del 1988, che contiene tra gli altri brani “Rosanna”.

Autore, produttore e arrangiatore, Buonocore ha poi contribuito, tra i tanti progetti, alla realizzazione del primo album degli Avion Travel. Rimane fondamentale per la sua ricerca, la collaborazione con musicisti della cosiddetta area «Steelydaniana», quali Bernard Pretty Purdie, Anthony Jackson, Chuck Rainey ed altri come Tony Levin, Paulinho Da Costa e Gregg Bissonette. Da queste session in studio sono nati gli album «Sabato, domenica e lunedì» del 1990 e «La naturale incertezza del vivere» del 1992. In seguito ha poi realizzato «Libero passeggero» nel 2004 e «Segnali di umana presenza» nel 2013. Brani di repertorio quali «Scrivimi», «Rosanna» (Sanremo 1987) e «Abitudini», solo per citarne alcuni, ormai divenuti classici della musica italiana, vengono riarrangiati e impreziositi dalle improvvisazioni solistiche e dalle divagazioni più libere del jazz.

L’evento gode della direzione logistica di Alessandro Costa (titolare del Cine Teatro Ariston) e della direzione artistica di Mauro Carpi.

Media Partner: Telesud Trapani, Radio Cuore, Radio 102 e TrapanSì

Inizio concerto ore 21.00

BIGLIETTI

– Poltronissima € 25,00

– Platea € 20,00

– Galleria € 15,00

MODALITÀ D’ACQUISTO

– Botteghino teatro Ariston

– On line su https://www.liveticket.it/cineteatroaristontrapani

Come da disposizioni l’ingresso in teatro è consentito ai possessori di:

Super Green Pass e mascherina FFP2