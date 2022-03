All’Impero riparte la rassegna “Lo Stagnone” con Donnacavallerrè e il Triangolonotrio

La rassegna “Lo Stagione… scene di uno spettacolo” riparte con una serie di eventi che andranno in scena al Teatro Impero di Marsala, grazie all’associazione Sipario guidata da Vito Scarpitta che organizza un ricco calendario giunto alla XIV edizione.

Si parte domenica 20 marzo, alle ore 18, con lo spettacolo “Donnacavallerrè” di “Il Triangolonotrio”, trio di attori che porta in giro il ‘teatro comico’. Una nuova, sciagurata, agghiacciante avventura, intitolata “Donnacavallerrè”, l’espressione che in Sicilia tende ad assumere un significato vagamente risolutorio, con un che di definitivo e persino minaccioso.

Quando si conclude un discorso, un ragionamento, con questa espressione, un po’ si vuole dire “come volevasi dimostrare”, ma anche “buonanotte al secchio”. Questa volta, la sfiga biblica dei tre disgraziati, inizia dall’Eternità. Che ci siano figli e figliastri persino nella mente di Dio ? Che i “raccomandati”, più che una variabile sociale ed antropologica, siano una Verità teologica?

Il “Triangolonotrio” metterà in scena la farsa in due tempi, in versione commedia ma senza tralasciare lo stile cabarettistico moderno, ove i giochi di parole, le battute, i tempi comici, la clownerie, la comicità fisica e materica dello stile “slapstick” convivono allegramente, in totale anarchia, ma senza elidersi a vicenda. Alessandra Falci, Michele Privitera e Sandro Rossino, sono bravissimi a fare questo “non genere” esilarante.

Info biglietti: 320.8011864, prevendita online liveticket.it e a Marsala presso l’Agenzia “I Viaggi dello Stagnone” in via dei Mille 45 e la Pro Loco di via XI Maggio.