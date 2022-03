L’influenza dei social nel Matrimonio: la parola agli esperti

Quella sensazione che si prova quando si pianifica un matrimonio è una combinazione di nervosismo ed eccitazione, ed è una sensazione che, viene naturale quando ci si imbarca in qualcosa di nuovo e sconosciuto e si guarda al futuro.

Gli esperti consigliano che quando quei sentimenti di stress e ansia iniziano a sconvolgere la vita quotidiana delle coppie, è allora che bisogna agire perché sta diventando qualcosa di dannoso, e sicuramente non è quello che si vuole quando si sta per pianificare un matrimonio.

Darryl Moore di D’Concierge Weddings è un wedding planner professionista a tempo pieno da otto anni, sostiene che i social media e Internet hanno cambiato lo spazio. La chiama un’arma a doppio taglio. Da un lato, ora ci sono tonnellate di risorse e siti utili per le coppie. Ma, dall’altro, c’è molta pressione che deriva dai social media e dal soddisfare le aspettative che vedi sul tuo feed di Instagram, specialmente quando lavori con un budget limitato. Questo è uno dei principali fattori di stress per le coppie, dice.

“Tutte quelle cose che vedi su Instagram, bellissimi fiori sul soffitto e cristalleria personalizzata, possono costare tanto. Potresti pensare di poter avere quel look da matrimonio per € 20.000, ma non puoi”, dice Moore.

Quelle parole dure ma vere sono qualcosa che dice di dover spesso dire ai suoi clienti che arrivano con aspettative che vedono online che superano di gran lunga il loro budget . Il problema è non sapere quanto costano effettivamente le cose, dice. I fiori freschi, ad esempio, possono costare molti più soldi di quanto la gente creda. Ecco perché consiglia che il budget sia la cosa numero uno da risolvere. “Siediti e capisci qual è l’estetica e la visione per il tuo matrimonio e qual è un budget realistico. Un pianificatore può aiutarti a decidere dove tagliare, se necessario”, afferma.

Un’altra grossa fetta del budget potrebbe andare al cibo. Si consiglia di creare menu personalizzati per i matrimoni. Le coppie danno la priorità al cibo che all’evento in sè.

Moore afferma che siti come Instagram e Pinterest sono strumenti utili per l’ispirazione, ma possono essere fuorvianti. “Lo fanno sembrare così facile e accessibile come tutti possono averlo”, dice di alcune delle immagini “perfette” là fuori. Inoltre, aggiunge che prestare troppa attenzione ai social media ha portato a matrimoni “copia carbone”.

“Vivere all’altezza degli standard culturali, sociali, di bellezza e dei social media può essere un importante fattore di stress. Ti incoraggio a chiarire i tuoi valori fondamentali come separati dai valori che ti sono stati trasmessi, dalla società o altro, con i quali non sei più allineato”, consiglia Moore.

In altre parole, è bene lasciare andare le pressioni dei social media . Il matrimonio è per te, il tuo partner e i tuoi cari. Non è per i tuoi follower.

Gli organizzatori di matrimoni/eventi consigliano vivamente ai loro clienti di fare affidamento su di loro e di dedicare parte dello stress a un professionista. Il primo passo è istruirsi sul “gergo” del matrimonio e decidere se si vuole un pianificatore e/o un wedding designer e sapere qual è la differenza.

Un pianificatore è una persona che aiuta a trovare le forniture e i fornitori e a mettere insieme il tutto per creare il progetto. Un designer prenderà ciò che è nella mente degli sposi e ne darà vita: può renderlo elegante, glam o country come si desidera.

Un pianificatore è anche qualcuno con cui puoi parlare ininterrottamente del matrimonio. Mentre gli amici e la famiglia possono annoiarsi dopo un po’, un professionista è sempre lì per prestare orecchio: dopotutto è il loro lavoro.

Tutte le coppie inoltre dovrebbero avere un elemento di sorpresa quando si tratta del grande giorno. E’ giusto pianificarlo insieme ma se si conosce ogni dettaglio, si toglie un po’ di eccitazione. Gli ospiti sono sorpresi quando entrano, così dovrebbe essere anche per la coppia.

Naturalmente, non tutti optano per un pianificatore . Per le coppie che si programmano da sole senza un coordinatore, si può optare per team di gestione degli eventi, o figure nuove come Wedding Consultant queste sono delle ottime opzioni per aiutare gli sposi durante parte dell’organizzazione.

“In definitiva, un matrimonio è la celebrazione dell’amore e dell’ unione di ogni coppia. E’ bene tenerlo in primo piano se si inizia a sentirsi stressati o sopraffatti durante il processo di pianificazione. E, soprattutto, la regola è: divertisi! Un matrimonio è un momento felice per scatenarsi, ballare e celebrare il proprio amore con tutte le persone che contano.

“Ci si sposa per la prima volta, solo una volta, quindi via al puro divertimento!”

Arianna Sanguedolce

Sito web: www.ariannasanguedolce.it

https://www.facebook.com/aryweddingeventplanner