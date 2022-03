“Beethoven & Mozart” all’Impero l’Orchestra Sinfonica Siciliana il 12 marzo con il violino di Quarta

La 62° Stagione concertistica dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, approda a Marsala. Sabato 12 marzo, al Teatro Impero, ancora grande musica classica dopo il concerto martedì sera, della Banda Musicale della Polizia di Stato.

A dirigere l’Orchestra Sinfonica Siciliana in “Beethoven & Mozart” sarà Massimo Quarta e al violino ci sarà Alessandro Quarta che qualche anno fa aveva incantato il pubblico marsalese suonando dalla Plateia Aelia del Parco archeologico Lilibeo.

Dalle ore 21, per il modico prezzo di 5 euro, l’Orchestra eseguirà musiche di Ludwig van Beethoven (Coriolano, ouverture in do minore op. 62, allegro con brio; Sinfonia n. 5 in do minore op. 67, allegro con brio, andante con moto, allegro e allegro sempre più allegro presto) e di Wolfgang Amadeus Mozart (Concerto n. 5 “Türkish” in la maggiore per violino e orchestra KV 219, allegro aperto, adagio e Rondò: Tempo di Minuetto).