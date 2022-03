L’alcamese Raspanti alla guida dei Vescovi siciliani

Monsignor Antonino Raspanti è stato designato alla guida della Cesi, la Conferenza Episcopale Siciliana. Nato ad Alcamo 63 anni fa, dal 2011 monsignor Raspanti è vescovo della Diocesi di Acireale, ma ha mantenuto un grande legame con il trapanese, tanto che lo scorso anno gli fu conferita la cittadinanza onoraria dal Comune di Erice. Cinque anni fa era stato anche nominato vicepresidente della Cei, adesso va a guidare la Cesi, eletto a questo prestigioso incarico dai 18 vescovi delle diocesi siciliane, riunitisi ieri a Palermo.

Il sindaco di Alcamo Domenico Surdi ha così commentato la notizia: “Desidero esprimere la mia gioia per la nomina di Monsignor Raspanti a Presidente della Cesi, una persona dai grandi principi morali, dalla forte spiritualità e soprattutto un comunicatore in grado di entrare nel cuore delle persone. Sono certo che Monsignor Raspanti, anche grazie a questa nuova nomina, costituirà sempre più un riferimento saldo per la Chiesa siciliana”.

Anche il presidente della Regione Nello Musumeci ha espresso parole di apprezzamento: “La Chiesa siciliana non avrebbe potuto avere guida migliore. Plaudo, con sentimento di gioia e orgoglio, alla nomina di monsignor Antonino Raspanti, figlio della nostra terra, a presidente della Conferenza episcopale siciliana”.