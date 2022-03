Coronavirus nel trapanese: segno meno per i contagiati, +1.666 i guariti

Nuovo report dell’emergenza Coronavirus in Provincia di Trapani, aggiornato ad oggi, martedì 8 marzo 2022.

I positivi in totale sono così suddivisi nei 25 Comuni del trapanese: Alcamo 787, Buseto Palizzolo 38, Calatafimi Segesta 193, Campobello di Mazara 321, Castellammare del Golfo 266, Castelvetrano 832, Custonaci 92, Erice 325, Favignana 19, Gibellina 102, Marsala 1.504, Mazara del Vallo 1.171, Misiliscemi 0, Paceco 108, Pantelleria 150, Partanna 325, Petrosino 248, Poggioreale 18, Salaparuta 81, Salemi 193, San Vito Lo Capo 63, Santa Ninfa 203, Trapani 845, Valderice 163, Vita 30.

Il totale attuali positivi torna a scendere, con 8.077 casi (-610); i deceduti salgono a 584 (+3) e i guariti sono 56.620, ovvero 1.666 persone che hanno sconfitto il Covid.

In terapia intensiva non si registra nessun ricovero, in semi intensiva sono 8 (+1) e nelle degenze ordinarie i ricoveri scendono a 42 (-5); in Rsa o Covid Hotel i ricoveri sono 11 (+2).

Questo il dato tamponi effettuati: molecolari 298, test per la ricerca dell’antigene 945.