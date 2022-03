Al Cine Teatro Ariston di Trapani Nino Buonocore in concerto

Dopo il grande successo del concerto di Fabio Concato feat. Paolo di Sabatino trio, sul palco del Cine Teatro Ariston di Trapani arriva un altro grande artista. Si tratta di Nino Buonocore che dagli anni ’80 scrive pagine importanti della storia della musica leggera italiana.

Il cantautore e compositore napoletano proporrà al pubblico del teatro Ariston i suoi classici in un universo musicale completamente nuovo. Nino Buonocore ripercorrerà, infatti, tutta la sua produzione in una nuova chiave, il Jazz, che ha sempre caratterizzato le sue composizioni fin dall’incontro con Chet Baker, icona jazzistica di fama mondiale chiamata a collaborare nella realizzazione di “Una città tra le mani”, album del 1988 che contiene tra gli altri brani “Rosanna”.

Nel 2021 Nino Buonocore pubblica In Jazz “Live”, registrazione del suo concerto all’auditorium Parco della Musica di Roma. Il primo “disco live” in 40 anni di carriera.

Uno stile davvero unico in una registrazione live tutta d’un fiato per un lavoro che condensa tutto il suo bagaglio di esperienze maturate con grandi musicisti provenienti da ogni genere musicale, che porta il meglio della sua musica, riletta in una chiave jazzistica grazie all’apporto di ottimi musicisti e speciali ospiti, in questo nuovo ed interessante progetto.

Nino Buonocore – il 18 Marzo al Teatro Ariston – nel suo Jazz “Live” riproporrà alcuni dei suoi più grandi successi come “Rosanna”, “Scrivimi” e tanti altri accompagnato da Antonio Fresa (piano), Antonio De Luise (contrabbasso), Nico Di Battista (chitarre) e Giuliano Paolucci (batteria e percussioni).

L’evento gode della direzione logistica di Alessandro Costa (titolare del Cine Teatro Ariston) e della direzione artistica di Mauro Carpi.

Inizio concerto ore 21.00

BIGLIETTI

– Poltronissima € 25,00

– Platea € 20,00

– Galleria € 15,00

MODALITÀ D’ACQUISTO

– Botteghino teatro Ariston

– On line su https://www.liveticket.it/cineteatroaristontrapani

Come da disposizioni l’ingresso in teatro è consentito ai possessori di:

Super Green Pass e mascherina FFP2