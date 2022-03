Dati Covid 7 marzo: in Italia 22.083 nuovi casi, in Sicilia 2.357 (con i soliti problemi nei conteggi)

Si appresta a scendere sotto la soglia del milione, il numero di attuali positivi in Italia, che alla luce dei 22.083 nuovi casi, dei 130 decessi e dei 30.513 guariti delle ultime 24 ore, ha raggiunto quota 1.008.360.

La regione con più contagi giornalieri è risultata il Lazio (2.444), che precede la Sicilia (2.357) e la Campania (1.948).

Il tasso di positività, ieri al 11,8%, oggi è all’11,7%. Sul fronte del sistema sanitario sono 610 i pazienti in terapia intensiva, 7 in più rispetto a ieri (603). I ricoveri nei reparti ordinari sono 8.989, 161 in più rispetto a ieri.

I nuovi casi conteggiati per la Sicilia, come spesso accade, non sono tuttavia riferibili soltanto alle ultime 24 ore. Si legge sul sito del Ministero della Salute, infatti, che 835 casi caricati in data odierna sono, in realtà, precedenti alla data del 5 marzo. Completano il quadro siciliano, in base all’ultimo aggiornamento dell’assessorato, 3 decessi e 1.384 guariti. Alla luce di ciò, nell’isola gli attuali positivi sono 223.336. I ricoverati nelle strutture ospedaliere siciliane sono, invece, 987, di cui 65 in terapia intensiva, mentre 922 sono le degenze ordinarie presso i reparti Covid.

Palermo (677) e Messina (649) sono le province con il maggior numero di nuovi casi giornalieri. A seguire Agrigento (356), Trapani (321), Catania (262), Ragusa (223), Enna (167), Siracusa (157) e Caltanissetta (140).