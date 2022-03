Sarà presentato nel pomeriggio di domani 6 marzo il libro “Diecimila miglia intorno all’Africa” di Giancarlo Ungaro.

L’appuntamento è previsto per le ore 17 presso l’auditorium dei Salesiani in via dello Sbarco a Marsala.

Dalogheranno con l’autore Alessandra Camassa, Rino Ferrari, Rosalba Caizza e il missionario salesiano don Giovanni Corselli.