Trasporto pubblico su gomma, Falcone: “In pagamento 40 milioni alle aziende”

«Comprendiamo le preoccupazioni espresse dai responsabili di Anav e Asstra Sicilia, ma vogliamo tranquillizzare tutti sull’attenzione che il governo Musumeci riserva alle imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale su gomma. Abbiamo già messo in pagamento la prima tranche di contributi da 40 milioni di euro, cui seguirà a stretto giro lo sblocco dei 12 milioni per i mancati ricavi delle aziende coperti dallo Stato. Come sempre fatto da quattro anni a questa parte, manteniamo costante la vigilanza sulla tenuta del sistema dei trasporti locali realizzati grazie agli investimenti della Regione Siciliana, per garantire, da un lato, l’equilibrio delle imprese e, dall’altro, la qualità dei servizi ai cittadini».

Lo afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti Marco Falcone, replicando alla presa di posizione di Anav e Asstra Sicilia.