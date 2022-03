Egadi: il sindaco chiede la misurazione delle onda radar di Punta Sottile

Il sindaco del Comune di Favignana – Isole Egadi Francesco Forgione ha inviato una nota all’Agenzia Regionale e Provinciale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) Sicilia: “A seguito della notizia dell’installazione di un ulteriore e nuovo radar presso la località “Punta Sottile” dell’isola di Favignana, tenuto anche conto della crescente preoccupazione della cittadinanza circa i danni da esposizione alle onde elettromagnetiche, l’Amministrazione comunale ha chiesto, con urgenza, un sopralluogo per la misurazione immediata delle emissioni del radar. Nel caso in cui, inoltre, fosse effettivamente installato un nuovo radar, qualunque sia la natura e la caratteristica – classificazione militare o commerciale, come dichiarato dal Comandante del Comando Marittimo Sicilia, Contrammiraglio Andrea Cottini – chiediamo una misurazione immediata all’entrata in funzione dello stesso per avere certezza sull’impatto sulla salute dei cittadini. Contestualmente abbiamo richiesto anche la misurazione delle onde elettromagnetiche emesse dai ripetitori e dalle antenne telefoniche e televisive nel territorio delle tre isole“.