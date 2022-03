Torna a Marsala la 7ª edizione della Maratonina del Vino

Dopo due anni di rinvii, la Polisportiva Marsala Doc ci riprova in questo 2022 e annuncia il nuovo regolamento per la 7ª Maratonina del Vino.

I preparativi per una delle mezze maratone più affascinanti della regione procedono in maniera spedita e a breve verranno ufficializzati i premi e le medaglie messe in palio. Al momento, una delle certezze è la data in cui avverrà la manifestazione: domenica 24 aprile.

L’evento, oltre ad essere patrocinato dal comune lilybetano, è valido come prova per il 20° Grand Prix Sicilia di mezze maratone; inoltre, è inserito nel calendario nazionale FIDAL, livello Bronze. Dopo gli ultimi riscontri positivi è confermato il percorso cittadino di 7 km, da percorrere tre volte, con partenza da Piazza Mameli sotto Porta Garibaldi.

Da qui, il circuito si svilupperà su buona parte del lungomare fino a raggiungere il Villaggio Sappusi dove è previsto il giro di boa. Nel complesso il circuito è veloce ma al tempo stesso impegnativo, adatto anche per chi voglia abbassare il proprio personale. Il tema della manifestazione sarà “Running through the history” ovvero “correre lungo la storia” e la partenza da una delle quattro porte che racchiudono il centro storico della città ne è la rappresentazione.