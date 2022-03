Acqua inquinata, Orlando-Di Pietra: “Per i cittadini riduzione del canone”

I consiglieri comunali di Civicamente Marsala, Leo Orlando e Gabriele Di Pietra, hanno inviato al sindaco Massimo Grillo un atto di indirizzo in merito al divieto temporaneo di erogazione dell’acqua comunale per uso domestico, in presenza dell’alto valore dei nitrati, così come previsto dall’ordinanza sindacale.

“Visto il Parere Tecnico favorevole su proposta di Ordinanza Sindacale n. 10 del 14 febbraio 2022, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, vista la sentenza n. 2182/2016 della prima sezione civile della Corte di Cassazione e considerato che i cittadini sono costretti a sostenere costi maggiori per l’approvvigionamento di acqua potabile – affermano Leo Orlando e Gabriele Di Pietra – chiediamo al sindaco di Marsala di mettere in atto tutte le azioni utili e necessarie affinché gli uffici competenti si adoperino per predisporre una riduzione del canone idrico limitatamente al periodo di validità dell’ordinanza”.

Con il mancato uso per bere e cucinare dell’acqua dell’Acquedotto marsalese, molti cittadini infatti devono acquistare più bottiglie d’acqua dai Supermercati sostenendo maggiori costi senza contare il grande dispendio di plastica.