Alla casa delle Farfalle di Marsala nasce Lilibea

L’apertura della Casa delle Farfalle di Marsala – tanto attesa in quanto era arrivata in città a pandemia iniziata nel marzo 2020 – è imminente. Dopo un primo rinvio a causa dello sciopero degli autotrasportatori che non hanno recapitato in tempo alcune crisalidi è tutto pronto per spalancare le porte il 4 marzo.

Nel frattempo una bellissima notizia: è nata la prima farfalla nella casa tropicale allestita a Palazzo Grignani, storico monumento che si affaccia in Piazza Carmine.

Per volontà degli organizzatori, la prima nata in onore della Città di Marsala, è stata denominata Lilibea.

LILIBEA e decine di tante altre variopinte farfalle tropicali, potranno essere visitate dal 4 marzo. Per info scuole e visite libere contattare il: 392.7691183.