In Chiesa Sant’Alberto a Trapani in concerto Alogna-Di Cristofano violino e pianoforte

Domani, 25 febbraio, alle ore 18.30, nella Chiesa di Sant’Alberto a Trapani, Davide Alogna al violino e Antonio di Cristofano al pianoforte, per gli Amici della Musica di Trapani.



Il repertorio spazierà da Wolfgang Amadeus Mozart a Robert Schumann, fino alle musiche di Cesar Franck.

Davide Alogna, violinista di fama internazionale, spesso ospite degli Amici della Musica di Trapani, elabora concerti come veri e propri progetti artistici originali e di altissima qualità.

Antonio Di Cristofano, pianista di successo, spesso invitato in giurie di concorsi pianistici internazionali, tiene masterclass per conservatori, accademie e università di tutto il mondo.



La 69ª stagione concertistica degli Amici della Musica di Trapani è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e con la collaborazione dell’Istituto di Cultura Italo Tedesco – sezione di Trapani e il Goethe Institut.