Covid, netto calo di ricoveri. Diminuiscono i contagiati in Sicilia

Nelle ultime 24 ore, tra lunedì 22 e martedì 23 febbraio, sono stati accertati 49.040 nuovi casi di infezione da Sars-Cov-2 tra i 479.447 tamponi processati, di cui 343.213 test rapidi. L’incidenza è quindi del 10,2%.

I decessi comunicati sono 252, di cui 40 degli scorsi giorni ma riportati solo oggi nel bollettino da Campania e Sicilia. Sul fronte ospedaliero risultano in netto calo i ricoverati con sintomi (-549) e diminuiscono anche i posti letto occupati in terapia intensiva, 10 in meno di martedì in un giorno da 81 ingressi.

La Sicilia torna “sul podio” delle regioni con il maggior numero di contagi: è terza con 5.272 nuovi casi, dietro al Lazio e alla Lombardia, in una giornata che fa comunque registrare un lieve e generale miglioramento della situazione. É quanto si legge nel bollettino di mercoledì 23 febbraio 2022, diffuso dal Ministero della Salute.

I 5.272 contagi (circa 500 meno di ieri), a fronte di un numero di tamponi processati di poco superiore ai 37.000, portano l’incidenza al 14,17%, tre punti percentuali meno di ieri, ma sempre superiore alla media nazionale che è leggermente superiore al 10%.

I miglioramenti sono ancora più evidenti guardando ai dati ospedalieri che fanno registrare 39 pazienti in meno in reparto, nel saldo tra entrate e uscite e quattro pazienti in meno in terapia intensiva.

Colpisce positivamente anche il dato degli oltre 21.000 guariti, che fanno scendere di oltre 16.000 unità il numero degli attuali positivi.

Di seguito i dati (il primo dato si riferisce al totale dei casi da inizio pandemia, tra parentesi l’incremento delle ultime 24 ore):

Palermo: 181.141 (1630), Catania: 179.472 (878), Messina: 97.521 (919), Siracusa: 72.884 (532), Ragusa: 56.375 (308), Trapani: 53.872 (352), Agrigento: 52.309 (456), Caltanissetta: 48.962 (232), Enna: 22.242 (121)