Covid, l’annuncio di Draghi: “Il governo non prorogherà lo stato di emergenza”

Il presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi ha ufficializzato che il 31 marzo si concluderà lo stato di emergenza sanitaria e che non sarà prevista alcuna proroga da parte dell’esecutivo. Il miglioramento della situazione epidemiologica e le rassicurazioni che stanno arrivando dal mondo scientifico sulla graduale uscita dalla pandemia hanno convinto il governo italiano ad annunciare questo importante passaggio, che determinerà l’addio alle restrizioni, avviate due anni fa con l’inizio dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. “Non sarà più in vigore il sistema delle zone colorate – ha specificato Draghi – le scuole resteranno sempre aperte per tutti, saranno eliminate le quarantene da contatto, cesserà ovunque l’obbligo di mascherine all’aperto e delle Ffp2 in classe e metteremo gradualmente fine all’obbligo del certificato verde rafforzato”.

“Continueremo a monitorare con attenzione la situazione pandemica, pronti a intervenire in caso di recrudescenze. Ma il nostro obiettivo è riaprire del tutto, al più presto”, ha aggiunto Draghi nel corso del suo intervento al Maggio Musicale Fiorentino, evidenziando che “il Governo è consapevole del fatto che la solidità della ripresa dipende prima di tutto dalla capacità di superare le emergenze del momento”.