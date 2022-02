Porto di Selinunte, protesta a oltranza dei pescatori

Continua la mobilitazione dei pescatori di Selinunte. Ieri mattina gli operatori della locale marineria hanno bloccato la zona di borgata Marinella per protestare contro la lentezza con cui si stanno effettuando i lavori di dragaggio del Porto, fermi da mesi. La ditta incaricata dalla Regione sta completando la banchina in cemento ma non ha iniziato a dragare il porto pieno di sabbia e posidonia dove sono rimaste bloccate le imbarcazioni da pesca.

Dopo l’iniziativa del pomeriggio, i pescatori hanno trascorso la notte fuori, allestendo un presidio tra fuochi e tende, ottenendo anche la solidarietà di ristoranti e attività commerciali, che hanno preparato gratuitamente piatti caldi che i pescatori e loro famiglie hanno consumato direttamente nella zona del presidio.

“Andremo avanti ad oltranza sino a quando il problema non verrà risolto” hanno spiegato i pescatori che, anche oggi, continueranno a bloccare l’unica via di passaggio nella zona del porto. In segno di solidarietà tutte le attività commerciali di Marinella di Selinunte rimarranno con le saracinesche abbassate.