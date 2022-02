Emergenza acqua a Marsala, l’Ast preoccupata per la stagione turistica. Si chiede un tavolo tecnico

Sulla vicenda dell’ordinanza che vieta l’uso alimentare dell’acqua comunale a Marsala, interviene l’Associazione Strutture Turistiche, attraverso il suo rappresentante legale, Gaspare Giacalone.

Nella nota inviata all’amministrazione comunale, Giacalone fa presente che nell’ordinanza sindacale “non viene indicata la quantità di nitrati presenti nell’acqua, non viene chiarito se e quanto la problematica interessa tutti i sistemi di approvvigionamento a disposizione del Comune e non si prospettano tempi e modi per la soluzione del problema, rimandando tutto a nuove analisi che il Comune effettuerà in collaborazione con l’ASP”.

Vista la gravità del provvedimento adottato e i disagi che sta creando sul tessuto economico e sociale della città, il presidente dell’Ast di Marsala esprime la preoccupazione di tutti gli albergatori per la stagione turistica che è in preparazione e in promozione: “ogni giorno arrivano richieste di informazione sul come verrà gestita la stagione turistica in mancanza di acqua potabile e se questo avrà una ricaduta sui prezzi applicati. Fino ad ora tutti si sono prodigati nel cercare di minimizzare la situazione, che riteniamo essere complicata se non ci saranno azioni che facciano rientrare immediatamente le notizie allarmanti diffuse”. Infine, qualora la situazione non si sbloccasse nel giro di pochi giorni, Giacalone auspica l’istituzione di un tavolo tecnico, aperto alle forze sociali ed economiche, “per una maggiore trasparenza, una migliore comunicazione tendente a rassicurare i cittadini e monitorare l’andamento dell’emergenza in un momento molto critico per la Città di Marsala, dove una nuova emergenza si somma ad altre già in atto (sanitarie, economiche, ambientali)”.