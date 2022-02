Coronavirus in Italia, tasso di positività al 10,3%. Sicilia ancora sopra la soglia dei 5 mila casi giornalieri

Ulteriore discesa degli attuali positivi in Italia, che adesso sono 34.344 per effetto dei 50.534 contagi e degli 84.767 guariti accertati nelle ultime 24 ore. I decessi sono stati, invece, 252, portando il totale da inizio pandemia a 152.848. Tasso di positivi in continua diminuzione: siamo al 10,3%.

Quattro regioni superano i 5 mila casi giornalieri: Lazio (5583), Sicilia (5504), Lombardia (5231) e Campania (5053).

Nell’isola sono stati registrati 7.257 guarigioni e 36 decessi. Complessivamente, gli attuali positivi scendono a 248.459. I ricoverati sono 1288, di cui 99 in terapia intensiva.

Tra le nove province, superano quota mille Catania (1196), Messina (1175) e Palermo (1144). A seguire Siracusa (623), Ragusa (419), Agrigento (358), Trapani (345), Caltanissetta (304) ed Enna (92).