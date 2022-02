Eric’è e Fronte Comune svelano il candidato sindaco con un gioco a indizi

“Volete sapere chi sarà il candidato? Volete conoscere il nome di chi condurrà la coalizione formata da Eric’è e Fronte Comune alle prossime amministrative? Ve lo diremo con un gioco, svelando gli indizi uno alla volta, fino ad arrivare a quelli decisivi e rivelatori. Ogni giorno, sulle nostre pagine social, scopriremo qualcosa del candidato sindaco: passioni, carri- era, caratteristiche. La skill è accompagnata da una grafica con un breve testo che svela un tratto del candidato sinda- co. Non vi resta che seguirci sulle nostre pagine social: Pagina Facebook: https://www.facebook.com/comitatocivicoerice/ Gruppo Facebook: https://www.facebook.com/groups/480441230151600 Pagina Instagram: https://www.instagram.com/ericecomitatocivico/”“

Recita così il comunicato di Eric’è e Fronte Comune, che hanno deciso di unire le forze per governare la città e presentare un candidato sindaco unico per Erice. E come ci arriveranno? Con un gioco di indizi.

Posto che in un momento difficile per il territorio e per il paese, con una pandemia in corso, forse la politica non dovrebbe essere un gioco, ma qualcosa di molto serio. Anzichè giocare a nascondino sarebbe meglio dare a Erice i candidati migliori per guidare una Città.

Ma Eric’è e Fronte hanno deciso di creare un pò di “suspense” alle prossime elezioni amministrative.