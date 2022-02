Anci Sicilia, 8 new entry nel consiglio regionale. Ci sono anche Grillo, Forgione e l’assessore Bongiovanni

Saranno in tutto 8 gli amministratori siciliani che entreranno a far parte del Consiglio regionale dell’ANCI Sicilia: è stato deciso nel pomeriggio di oggi, durante una riunione dell’Ufficio di Presidenza dell’Associazione svoltasi a Palazzo Comitini.

Si tratta di: Fabio Roccuzzo, sindaco di Caltagirone; Stefano Alì, sindaco di Acireale; il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Giuseppe Calabrò; il sindaco di Marsala, Massimo Grillo; Giuseppe Monteleone, sindaco di Carini; Francesco Forgione, sindaco di Favignana; Francesco Bivona, sindaco di Regalbuto; Fabio Bongiovanni, assessore del comune di Trapani.

Infine, sono stati designati a rappresentare l’Associazione in sede di Conferenza Regione- Autonomie locali, il sindaco di Ispica e il sindaco di Caltanissetta, Innocenzo Leontini e Roberto Gambino.

Nel corso dell’incontro svoltosi a Palazzo Comitini sono state chieste anche adeguate misure e risorse per permettere alle amministrazioni di fronteggiare i pesanti rincari dell’energia elettrica. “C’è la necessità – ha spiegato il presidente Leoluca Orlando – che sia il governo nazionale che il governo regionale intervengano a favore degli enti locali per scongiurare la pesante minaccia che grava non solo sugli equilibri, già precari, degli enti locali ma anche per quelli delle Società partecipate. Questa situazione se non affrontata con strumenti adeguati potrebbe determinare una serie di conseguenze sulla sostenibilità dei servizi offerti ai cittadini e rischia di creare un pericoloso boomerang che porterà ad una ulteriore penalizzazione dei bilanci comunali oltre a colpire famiglie ed imprese con prevedibili ed inevitabili rincari dei prezzi al consumo”.