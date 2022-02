Elezioni Erice, Pellegrino (FI): “La candidatura di Piero Spina è la migliore”

“La candidatura dell’avvocato Piero Spina è la migliore espressione del territorio ericino, per autorevolezza, competenza e capacità amministrativa”. A dirlo è il deputato Stefano Pellegrino, presidente della Commissione Affari Istituzionali all’ARS, che aggiunge: “In questi anni ho avuto modo di conoscere ed apprezzare lo spessore umano, professionale e politico di Piero Spina, uomo ed avvocato, con la passione per la politica, che si è attivamente speso per la Città di Erice”.

Stefano-Pellegrino

“Auspico – conclude il Parlamentare – che tutte le forze politiche, espressione di una visione politica rinnovata, possano convergere sulla candidatura di Spina, superando le diversità di vedute ed i personalismi, perseguendo, invece, un solo obiettivo: dare ad Erice una grande amministrazione in grado di affrontare le nuove e molteplici sfide del futuro”.