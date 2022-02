Trapani: con gli scout piantumati 25 nuovi alberi in viale Marche

Sabato 12 febbraio, la Comunità M.A.S.C.I. Trapani 1 “Carmelo Rallo”, in linea con uno dei principi dello scoutismo “lo scout ama e rispetta la natura”, ha completato il progetto “Luce della Pace”, del 19 dicembre 2021 e in coerenza con il tema scelto dal comitato organizzatore nazionale “facciamoci luce per curare la terra”, ha piantato 25 alberi (ricordando i 25 anni di distribuzione della luce in Italia) donati dalla Forestale, in viale Marche, un’area assegnata dall’amministrazione comunale di Trapani, nell’occasione rappresentata dal sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e dall’assessore Giuseppe Pellegrino.

La successiva breve cerimonia si è conclusa con la benedizione dell’Assistente Spirituale Don Liborio Palmeri. Si realizza dunque il progetto dando concreta attuazione allo slogan della manifestazione, con l’auspicio che la piantumazione di questi alberi possa essere il punto di partenza di un giardino dedicato alla pace ed alla fratellanza tra i popoli.

“Grazie alla Comunità M.A.S.C.I. per aver piantato 25 alberi che rappresentano un segnale di speranza in questa fase delicata – dichiarano il sindaco Tranchida e l’Assessore Pellegrino – unitamente alla volontà, a più riprese manifestata dalla cittadinanza e condivisa dalla mia Giunta, di trasformare Trapani in una città sempre più green”.