Marsalese tenta di entrare a Sanremo con pass falso: “Solo uno scherzo”

Un giovane originario di Marsala ha tentato di entrare all’Ariston – teatro in cui si sta svolgendo il Festival di Sanremo – con un pass falso.

Foto del ragazzo, generalità, logo Rai e tanto di Qr Code, fabbricato artigianalmente e purtroppo per lui, subito individuato dalle autorità preposte al controllo all’ingresso dell’Ariston.

Al momento il marsalese si trova denunciato dalla Polizia di Sanremo con l’accusa di truffa, ma il legale del giovane, Antonino Rallo, spiega la vicenda e minimizza: “È stata una goliardata. Il pass falso è stato utilizzato dal mio cliente al solo scopo di farsi qualche foto sul lungomare di Sanremo e poi scherzarne con gli amici. Non per tentare di entrare al Teatro Ariston. Il pass, di fattura artigianale, era palesemente falso e quindi, anche volendo, con scarse possibilità di trarre in inganno chi controlla gli ingressi del teatro – continua l’avvocato – né il mio cliente ha assolutamente tentato di venderlo. Era soltanto uno scherzo. Nessun artifizio e raggiro è stato posto in essere. Nessun danno è stato arrecato al festival e alla Rai”.

Insomma per l’avvocato Rallo non si tratta di alcuna truffa ma solo di uno scherzo.