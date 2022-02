Ad Erice si presenta un progetto di rinaturazione del verde

Sarà presentato domani mattina (5 febbraio 2022, ore 10), nell’auditorium “G. Pagoto” di via Tivoli ad Erice, il progetto “Un albero per ogni socio” ed il connesso protocollo d’intesa fra il Comune di Erice ed il Rotary International Distretto 2110 – Area Drepanum, rappresentati dal Club Capofila, Rotary Club Trapani-Erice.

Il progetto riguarderà la rinaturazione di un’area comunale, in località Mokarta, con la piantumazione di 400 specie vegetali endemiche e/o tipiche della zona mediterranea, corrispondenti al numero degli iscritti dell’area Drepanum del Rotary.

Il Rotary International Distretto 2110 Area Drepanum fornirà le piante e contribuirà a piantumarle tramite propri soci volontari. Il Comune di Erice renderà piantumabile l’area designata del Campo Mokarta e quella attigua in direzione nord, entrambe proprietà comunali, impegnandosi non soltanto all’installazione degli organismi vegetali, ma anche alla cura degli stessi.

Parteciperanno alla presentazione di domani la sindaca Daniela Toscano, l’assessore con delega all’ambiente e verde pubblico Vincenzo Giuseppe Di Marco, Domenico Strazzera, presidente del Rotary Trapani-Erice (capofila di tutti i Club Rotary e Rotaract della provincia di Trapani) ed altri rappresentanti del Distretto.

“Ringraziamo il Rotary per questo importante gesto e per aver scelto Erice per questo progetto. In tal modo sarà possibile rinverdire il sistema urbano della zona Mokarta dove insistono attrezzature scolastiche e ludico-sportive tra cui il campo di calcio. Il progetto migliorerà la qualità del verde urbano della zona e dell’intero territorio ericino, contribuendo anche a sensibilizzare i cittadini su temi ambientali”, affermano dal Comune ericino.