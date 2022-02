Alla Medical AudioProject screening gratuito della capacità uditiva

La Medical AudioProject nasce dalla passione per il campo uditivo di Egidio Laudicina, audioprotesista laureato all’Università di Siena con una solida esperienza pluridecennale nel settore audioprotesico, oggi Presidente dell’Ordine degli Audioprotesisti della provincia di Trapani. Nella nuova sede del centro acustico, in Via Francesco Crispi n.62 a Marsala, si offre un servizio di massima qualità, professionalità, dedizione e passione, sono le caratteristiche apprezzate dagli Assistiti che si affidano al Dr. Laudicina che ascoltando attentamente le storie e immedesimandosi nelle difficoltà quotidiane, si mette al vostro fianco e vi accompagnerà durante tutto il percorso di rieducazione uditiva, aiutandovi nella scelta della soluzione più adatta alle vostre esigenze e al vostro stile di vita.

L’IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE

Come si dice in medicina “prevenire è meglio che curare”, soprattutto in ambito di sordità e nello specifico nel trattamento della forma più diffusa, ovvero la PRESBIACUSIA, cioè la patologia che colpisce la stragrande maggioranza della popolazione adulta, causata dall’invecchiamento delle cellule nervose uditive.

Quando si inizia a soffrire di questo disturbo, la persona comincia farsi ripetere le parole ed a non sapersi orientare bene nella conversazione, si tende ad aumentare il volume del televisore, evitare luoghi affollati perché non si è in grado di capire bene la conversazione, tendendo così ad isolarsi dando magari la colpa ad altri perché si pensa non sappiano esprimersi bene. Perché quindi è importante la prevenzione? In questi casi, prima si interviene a stimolare la parte delle cellule nervose afferenti che si sono sfaldate o dormienti, (in quanto la stimolazione acustica non riesce a farle attivare), prima si ha un risultato positivo, sia intermini di vantaggi funzionali perché essendo afferenze nervose, meno tempo sida per atrofizzarsi e più veloce sarà la ripresa, con meno fastidi.

Agire in tempo evita l’insorgenza di sindromi depressive causate da isolamento, demenza, perdita dell’orientamento acustico (provenienza dei suoni), dell’autostima, insonnia che soprattutto nelle persone anziane che vivono da sole diventano fattori di rischio. Spesso non si ha più voglia di partecipare a riunioni e a eventi ricreativi, perché non si è più sicuri di poter interloquire non si riescendo a tenere il filo del discorso o non si ha più interesse a seguire i programmi televisivi perché non si riesce a capire il dibattito. Pertanto si consiglia ai primi sintomi di recarsi presso il nostro centro audio protesico autorizzato, per effettuare gratuitamente uno screening della capacità uditiva e poter così iniziare un percorso riabilitativo adeguato in base alla morfologia della perdita, del condotto uditivo e dalle esigenze estetiche in riferimento alla perdita.

Soprattutto in questo periodo di isolamento forzato, liberiamoci da ogni altro vincolo e sentiamoci vicini, prendendoci cura del nostro apparato uditivo.