Alcune idee per promuovere la tua azienda a livello locale

Promuovere i business locali, spesso piccoli, può non essere un affare da poco, l’essenziale è farsi conoscere, e i modi per farlo sono tanti, uno su tutti è legare al proprio business una certa immagine, che rispecchi la filosofia dell’attività. Se sei a capo di un piccolo business questo articolo potrebbe esserti utile.

Regalare gadget personalizzati

Un’idea interessante è quella di distribuire dei gadget per omaggiore clienti o dipendenti in uno specifico contesto come un evento o in un periodo specifico. Dovrà trattarsi di gadget personalizzati con stampato un design riconoscibile o il logo dell’azienda. Opta per un gadget a tua scelta tra penne, tazze, shopper in cotone e non dimenticare, personalizza stampa shopper cotone o la stampa del gadget che hai scelto, evidenziando caratteri e loghi, scegliendo i colori ed eventuali disegni da aggiungere per rendere il prodotto ancora più gradevole, perfetto da essere regalato come cadeau.

Pagina web e Google My Business

Per promuovere il proprio business è bene creare delle pagine web, oppure un sito internet, per pubblicizzare l’impresa; sempre più persone navigano in rete e in questo modo è facile raggiungere un grande quantitativo di pubblico. Avere a disposizione un sito internet ben fatto e facile da navigare è la prima cosa da pensare. Sicuramente utile sarebbe poi promuovere la propria attività tramite Google My Business, che ti consentirà di essere presente sulla pagina dei risultati con le informazioni relative alla tua attività.

Social e pubblicità su internet

Gestire i social network è davvero fondamentale: gestire personalmente i contatti con i potenziali clienti oppure affidare questo compito a chi lo fa di mestiere è uno step da compiere e su cui puntare; il successo di un’azienda è infatti, oggi più che mai, imprescindibile da internet e dalle interazioni che si hanno online. Cercare di raggiungere la propria fetta di pubblico attraverso sponsorizzazioni è del tutto legittimo, e porta quasi sempre al successo e a dei feed quasi immediati. Successo assicurato anche se stai pensando di contattare un influencer capace di fare pubblicità sponsorizzando l’attività: oggi è impossibile pensare di gestire un’attività senza affidarsi a persone che possono pubblicizzare ogni aspetto dell’attività in ogni momento della giornata.

Sponsor e promozioni

Trovare uno sponsor è un’altra strategia da attuare con intelligenza, per avere un ritorno di pubblicità e la promozione dell’attività su tutto il territorio: anche una piccola realtà può beneficiare di uno sponsor vincente, che sia conosciuto. Infine è importante predisporre una fidelity card sulla quale accumulare punti da usare per ritirare dei premi, e ottenere benefici durante tutto l’anno, oppure è buona cosa organizzare un concorso che prevede dei premi a seconda della soglia di spesa raggiunta. Potrai anche optare per dei pacchetti convenienti e degli sconti, ad esempio su piattaforme come Groupon, una realtà molto conosciuta ed apprezzata, ma si potrebbe pensare anche a delle promozioni vantaggiose non solo per i clienti fedeli, ma anche per chi decide di provare l’attività per la prima volta.