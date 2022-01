L’Asd Accademia Trapani vince 4-0, tripletta di Nolfo

Partita a senso unico al “Roberto Sorrentino”. Al ritorno in campo l’Asd Accademia Trapani, dopo più di un mese di pausa, non tradisce le attese e schianta il San Giorgio Piana con un perentorio 4-0, il secondo consecutivo dopo quello contro il Palermo Calcio Popolare prima della pausa natalizia. Protagonista assoluto Federico Nolfo, autore di una tripletta e arrivato a quota dieci in campionato. La quarta firma è di Vito Cosenza al 77’. Il San Giorgio chiude in nove la sua partita: la prima espulsione era arrivata al 38’ per il doppio giallo rifilato a Campione. Rosso diretto all’80’ invece all’indirizzo di Chimenti. I trapanesi consolidano il secondo posto a 30 punti.



Mister Alberto Amoroso nel post gara: «Dopo una prima fase di studio dove loro posso contare importanti individualità, l’abbiamo sbloccata ed è stata molto più semplice. Nolfo? Uomo d’area, lo abbiamo aspettato: stiamo raccogliendo i frutti. Mi fa piacere per lui, per la squadra che lavoro per lui. Questa vittoria è un’importante iniezione di fiducia, dobbiamo continuare a lavorare che è la nostra unica ricetta».



IL TABELLINO



ASD ACCADEMIA TRAPANI- SAN GIORGIO PIANA 4-0



Asd Accademia Trapani: Mistretta, Cammareri (Tosto 69′), Parisi, Minaudo, Agnello (Trapani 77’), Culcasi S., Cosenza (Samannà 80′), Gambicchia, Nieto, La Francesca (Riggio 67′), Nolfo (Floreno 84′). A disposizione: Rao, Tosto, Oddo, Marrone, Graziano, Samannà. All. Amoroso



San Giorgio Piana: Bologna, Butera, Marino (Chimenti 46′), Greco, Lepre (Scaglia 76′), Campione, Campagna (Costan 46′), Chifari, Riccobono (Di Giovanni 43′), Parisi, Sucameli (Alessi 61’). A disposizione: Talia, Puglia, Scaglia. All. Ferrante