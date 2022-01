Calcio femminile, il Marsala perde 2-0 a Monreale e resta terzo

Il Monreale Calcio batte 2-0 il Calcio Femminile Marsala, imponendosi con lo stesso risultato dell’andata (a Marsala a parti inverse). Un risultato che non rende piena giustizia a capitan Cucuzza e compagne, ma che a conti fatti risulta meritato dalle palermitane, brave a crederci di più. In classifica, il Monreale ha agganciato in vetta l’Accademy Sant’Agata a quota 12 punti, mentre il Marsala rimane terzo a quota 9: a tre turni dal termine, considerando anche che all’ultima giornata le azzurre riposano, pare ormai scontato il terzo posto finale nel girone A di Eccellenza Sicilia; le liibetane affronteranno poi un percorso playoff promozione lungo e impegnativo.

Il primo tempo, sotto uno splendido e tiepido sole primaverile e sopra un disastrato “campaccio” di terra battuta, è equilibrato e gradevole. Le due compagini si equivalgono e si annullano a vicenda. Proprio all’ultimo giro di lancette, però, l’episodio che indirizza il match: corner per il Monreale dalla sinistra, capitan Incontrera mette questo pallone velenoso a rientrare e Donato non riesce a evitare che finisca in porta per l’1-0. Nel secondo tempo il Marsala ci prova a testa bassa, ma è il Monreale a pungere. Al 55′ sfiora il raddoppio su un’azione convulsa, col pallone murato da Via sulla linea di porta, mentre al 67′ Calaiò si invola sulla destra, serve dietro l’accorrente Todaro che appoggia in porta il definitivo due a zero che chiude la gara, e ridimensiona le aspettative delle ragazze di Valeria Anteri.

“Abbiamo giocato per larghi tratti alla pari, su un campo di gioco indegno che sicuramente ha favorito la squadra che su quel campo ci gioca e ci si allena. L’episodio sfortunato del gol del vantaggio ci ha tagliato le gambe – ha commentato la Anteri – Abbiamo fatto comunque dei passi indietro rispetto alla gara della settimana precedente. Così non va, dobbiamo chiudere in bellezza la regular season, nel match casalingo alla portata contro il Montelepre e poi nell’insidiosa trasferta di Brolo”.

I TABELLINI: Monreale – CF Marsala 2-0 (1-0 p.t.)

Monreale: Modica, Filippone (81′ Sciumè), Carollo, Puccio, Incontrera (cap.), Puntaloro (54′ Ribuffo), Todaro, Marrone, Schillaci, Santostefano (56′ Ravvolgi), Calaiò (92′ Burgio). A disposizione: Buffa, Terrile, Ciminna, Cavoli. Allenatore: Giuseppe Leto.

CF Marsala: Donato, Agozzino, Clemente, Cucuzza (cap.), Via, Ambrogi (88′ Termine), Bilello, Pisciotta, Alcamo (54′ Bannino), Di Stefano, Cammarata. A disposizione: Mannone, Manuguerra, Asaro, Agate, Centonze, Guzzo. Allenatore: Valeria Anteri. Reti: 45′ Incontrera (Mo), 67′ Todaro (Mo). Ammonizioni: Carollo (Mo), Cucuzza (Ma).