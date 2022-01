Green Pass sospeso, il Ministro avverte: “Attenti alla mail truffa”

Come se non bastasse la preoccupazione generale per la variante Omicron e i numerosi contagi di queste settimane, da alcuni giorni stanno circolando messaggi di posta elettronica falsi da un mittente che si finge il ministero della Salute. Chiunque abbia ricevuto un’email con oggetto ‘Attenzione: Certificazione verde Covid-19 sospesa’, inviata da ministerodellasalute.pro.it, non deve tenerla in considerazione, in quanto non proviene dal Ministero della Salute, ma si tratta di un tentativo di phishing.

Sulla vicenda è intervenuto anche il Ministro della Salute Roberto Speranza, attraverso il suo profilo Facebook. “Il phishing – spiega il ministero nel post – è un tipo di truffa effettuata su internet attraverso la quale malintenzionati cercano di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali per farne un uso improprio”. Il Ministro coglie l’occasione per invitare chiunque sia interessato ad ulteriori informazioni sulla Certificazione verde Covid-19 a contattare il numero 1500.