All’Università Cork d’Irlanda si studia Consolo. Ci sarà anche il marsalese Nicolò Messina

All’University College Cork in Irlanda, si svolgeranno quattro appuntamenti dal titolo “Conversare su Consolo”, studiando e dialogando su uno dei più influenti scrittori siciliani: Vincenzo Consolo.

Promosso dall’Università irlandese e dal Centro Studi Casilac, da oggi, 28 gennaio, prendono il via gli incontri con “Tradurre Consolo” di Joseph Farrell; il 4 febbraio, prof. Gianni Turchetta si soffermerà su “Curare Consolo”; l’11 febbraio sarà il docente marsalese Nicolò Messina, da anni professore all’Università di Valencia, ad intervenire nell’appuntamento “Studiare Consolo”. L’ultimo incontro si terrà il 18 febbraio con la partecipazione di Claudio Masetta Milone in “Raccontare Consolo”.

prof. Nicolò Messina

Nicolò Messina – che anni fa fondò a Marsala l’associazione culturale Sancho Panza – ha dedicato la sua vita allo studio di Vincenzo Consolo.

Come si legge nel sito del Centro Studi ed Iniziative di Marineo (Cesim) con riferimento al professor Messina, “...il suo studio analitico della genesi del suo capolavoro, ‘Il sorriso di un ignoto marinaio’, oggi reperibile anche in rete, ha ricevuto riconoscimenti internazionali. Ma Nicolò, per ottenere i riconoscimenti che meritava in patria, fin dalla sua tesi di laurea a Palermo con una tesi di filologia classica sulle etimologie di Isidoro di Siviglia, ha dovuto lasciare la sua isola.