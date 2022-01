Pallamano B drago: Th Alcamo in campo a Scicli

Dopo la vittoria giunta a tavolino con il Messina, la Th Alcamo Sabato 29 Gennaio viaggia alla volta di Scicli per riprendere la sua marcia in questa lunga e tortuosa seconda parte della stagione che terminerà a maggio con i play off, che decreteranno la squadra promossa in serie A2.

Intanto in casa Th Alcamo c’è da registrare il grave infortunio patito da Angelo Grizzo 24enne pivot, specialist difensivo, per lui rottura del tendine d’Achille e stagione finita. Th Alcamo di certo non baciata dalla fortuna considerato anche il grave infortunio di inizio stagione ad Ale Fagone, legamenti crociati rotti del ginocchio destro.

Th Alcamo sfortunata, mentre gli avversari diretti si rinforzano, Aretusa che porta nel suo roster un pivot Argentino, come dire si gioca a carte scoperte dalle parti di Ortigia con la società del presidente Villari decisa a battere la squadra di Benedetto Randes nella corsa alla promozione.

Intanto la dirigenza alcamese non è stata a guardare e cosi grazie alla collaborazione con la società Le Ali Marsala è riuscita a riportare a casa Giuseppe Giacalone, ala 27enne, fino a tre stagioni fa punto di forza del Sodalizio Alcamese, protagonista della storica promozione in A1 nella stagione 2013/14.

Giacalone era approdato due anni fa con alcune apparizioni nella squadra marsalese.Ora l’importante scelta di tornare nella squadra della sua città insieme ad Ivan Stabile ala pivot 27enne, che vanno a rinforzare una rosa chiamata a confermare la sua leadership in una stagione costellata da molte insidie.

Si riparte intanto da Scicli, con la Th Alcamo che dovrà fare i conti con un avversario voglioso di riscatto, che vorrà sicuramente ben figurare dopo la netta sconfitta contro l’Aretusa di domenica scorsa, con una trasferta sicuramente tra le meno comode tra quelle in calendario, per non parlare poi dalla mancanza di ritmo partita per Vaccaro e compagni, Th Alcamo che non gioca una partita ufficiale dal 19 Dicembre dello scorso anno.

Quel che conta che soprattutto si possa finalmente tornare a giocare, fischio d’inizio alle 18.30, Arbitri Bertino e Bozzanga.