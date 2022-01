Covid 26 gennaio: +167.206 casi in Italia, in Sicilia incidenza in calo

Sono 167.206 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia oggi, con 426 deceduti (totale da inizio pandemia di 144.770) e 139.421 guariti (totale 7.522.210). Sono stati effettuati 1.097.287 tamponi e il tasso di positività è al 15,2%, in aumento rispetto a ieri quando era del 13,4%. Sono 1.665 le terapie intensive (-29) con 123 ingressi giornalieri, nei reparti ordinari sono 20.001 (-26). Gli attuali positivi in totale sono 2.716.581, con un incremento di 27.319 casi. In Sicilia invece sono 7.917 i positivi al Covid, i decessi riportati sono 51 ma in verità la Regione ne conta 71 e i guariti 2.055 (totale 356.337). La Regione Sicilia comunica che i decessi riportati oggi sono avvenuti: N. 1 IL 25/01/22 – N. 16 IL 24/01/22 – N. 25 IL 23/01/22 – N. 15 IL 22/01/22 – N. 11 IL 21/01/22 – N. 3 IL 20/01/22

Gli attuali positivi complessivamente sull’isola sono 226.104, con un incremento di 5.811 casi. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati +50.327 (si contano anche quelli rapidi). L’incidenza dei casi scende al 15,73%. Degli attuali positivi, 1.460 (-4) pazienti sono ricoverati con sintomi, 158 persone sono in terapia intensiva (/).











