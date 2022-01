Castellammare: 6 domande ammesse per l’assegnazione delle case popolari

Approvata e pubblicata la graduatoria per l’assegnazione delle case popolari a Castellammare. Lo scorso anno l’amministrazione comunale ha pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. La graduatoria, pubblicata anche all’albo pretorio online, è ancora provvisoria poiché entro 30 giorni è possibile presentare eventuali ricorsi.

Per formare la graduatoria ed assegnare le cosiddette case popolari, nel periodo di apertura del bando -cioè da giugno ad ottobre scorsi- sono 17 le domande pervenute al corpo di polizia municipale e trasmesse all’istituto autonomo case popolari di Trapani per l’istruttoria.

Le domande ammesse sono 6, con altrettante famiglie che potranno risiedere negli alloggi popolari, 9 sono state escluse perché mancanti di documentazione reddituale e 2 non pervenute in maniera corretta, come si legge nella determina a firma del comandante della Polizia municipale Osvaldo Busi.

«La pubblicazione della graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è la possibilità concreta di un tetto sicuro per i cittadini che ne hanno necessità. Dall’insediamento abbiamo avviato il monitoraggio degli alloggi -afferma il sindaco Nicolò Rizzo- così da censire le case non occupate o quelle occupate non regolarmente in modo da poter assegnare in locazione le case disponibili. Abbiamo lavorato per sbloccare l’iter ed avviare il bando che è stato quindi espletato e pubblicato. Gli interessati adesso possono prendere visione della graduatoria per gli alloggi assegnati pubblicata all’albo pretorio online ed eventualmente presentare rilievi. Trascorsi 30 giorni potrà essere predisposta la graduatoria definitiva e dare una risposta concreta ai cittadini in attesa da anni».