La Rai si prepara a uno show con il Volo in Primavera

Dopo il successo del concerto-evento dedicato alla memoria di Ennio Morricone, i tre tenori de “Il Volo” si preparano a tornare in prima serata su Ra 1 probabilmente di sabato.

Diversi rumors vogliono il marsalese Ignazio Boschetto e i suoi compagni Gianluca Ginoble e Piero Barone, protagonisti in Primavera di uno show tutto loro che verrà trasmesso sulla massima rete nazionale. Si parla di un vero e proprio spettacolo musicale.

Tournée mondiale permettendo, o meglio, pandemia permettendo, il trio nato nella trasmissione di Antonella Clerici “Ti lascio una canzone”, potrebbe condurre uno spettacolo in due speciali serate che dovrebbe andare in onda la prossima Primavera.

Una bella notizia per tutti i fan de “Il Volo”, sia in Italia che all’estero: l’evento infatti potrebbe approdare facilmente in mondo visione.