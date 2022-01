Greco e il post velato su Shoah e no vax, PD e Anpi: “Non tollerabile”

A pochi giorni dalla Giornata della Memoria, una dichiarazione che fa discutere arriva dal vice presidente del Consiglio comunale di Trapani. A replicare al consigliere Greco, sono il Segretario provinciale Domenico Venuti, la Presidente dell’Assemblea provinciale Valentina Villabuona e la sezione Anpi di Trapani.

Rocco Greco

“Registriamo con preoccupazione l’ennesima uscita inadeguata da parte di un rappresentante delle istituzioni che paragona i no vax alle vittime dell’Olocausto – dichiarano Venuti e Villabuona -. Non è tollerabile un simile paragone da parte di nessun cittadino, ma ancora più grave è se ciò avviene con un post del vice Presidente del Consiglio Comunale di Trapani. Chiediamo al consigliere Greco di rimuovere il post e chiedere scusa per le gravi affermazioni che offendono tutte le vittime della follia nazista e quelle del Covid. Il Partito Democratico è impegnato con i suoi rappresentanti ogni giorno per coltivare la memoria e per sostenere la campagna di vaccinazione, che consideriamo un obbligo morale a tutela soprattutto delle cittadine e dei cittadini più fragili”.

Ad intervenire è anche il Partito Democratico di Trapani: “Abbiamo appreso, non senza provare un brivido ed una sensazione di sgomento, delle esternazioni del consigliere Rocco Greco, che riveste la importante carica di vice presidente del Consiglio della Città di Trapani. Ancora una volta, qualcuno, senza valutare la gravità delle proprie parole e forse anche senza essersi mai realmente soffermato a rileggere la storia ed a riflettere, al fine di criticare la posizione assunta dal Governo Draghi, paragona le misure per l’uso del green pass alle discriminazioni vissute dagli ebrei e, quindi, alle deportazioni ed all’olocausto – senza nemmeno farsi portavoce di proposte alternative! Non possiamo, quindi, che condannare fermamente l’offensivo post di matrice populista pubblicato dal consigliere Greco che recita assurdamente: “Il 27 gennaio non è lontano e di certo non mi riferisco alla data del calendario. A buon intenditore poche parole…….V E R G O G N A !!!!!!!!”. Ciò è offensivo della memoria delle vittime dell’olocausto, offensivo dei sopravvissuti ai tragici eventi di matrice nazista, offensivo verso le famiglie di quest’ultimi, verso la Storia di questo Paese, nei confronti di chi in ogni angolo del mondo subisce gravissime discriminazioni, oltre che verso le vittime stesse della pandemia globale. Tanto più che chi riveste un’importante carica all’interno del Consiglio Comunale dovrebbe conoscere l’importanza delle Istituzioni nei processi educativi e culturali. Pertanto, come Circolo del Partito Democratico di Trapani, prendiamo le distanze da simili posizioni, posto che come Partito e come persone abbiamo sempre coltivato la memoria anche al fine di sensibilizzare le generazioni presenti e future al tema del rispetto e della non discriminazione. Ci auguriamo che lo stesso vice Presidente Greco, nella seduta odierna del Consiglio comunale, chieda pubblicamente scusa alla Cittadinanza tutta, all’Organo consigliare che rappresenta all’interno e fuori dall’aula, nonché alle famiglie delle vittime dell’Olocausto e del Covid o a trarne le conseguenze“.

Questa invece la nota dell‘Anpi: “Il problema dei no vax che protestano paragonandosi agli ebrei nei lager nazisti, come ha fatto uno sparuto gruppo di loro rappresentanti a Novara, sembrava finito dopo le polemiche suscitate in tutto il Paese. Purtroppo non è così. A Trapani, un consigliere comunale della maggioranza di centrosinistra ha scritto un post a proposito dell’obbligatorietà del super Green Pass per consentire ai ragazzi di fare sport associando, ignobilmente, questa regola di buonsenso al 27 gennaio, giornata della memoria, che ricorda le migliaia e migliaia di ragazzi finiti nelle camere a gas. Più in particolare il sig. Rocco Greco riporta quanto scrive “La Pressa”, un giornaletto online di Modena: “Sport vietato ai 12enni senza super Green Pass, lo specchio del Male”. Il consigliere, che è anche vice presidente del consiglio, aggiunge il suo minaccioso e ignobile commento: il 27 gennaio ( la data della Shoa n.d.r.) non è lontano e di certo non mi riferisco alla data del calendario. A buon intenditore poche parole… “Vergogna”; a completare il post la faccia di Draghi. L’Anpi esprime tutta la sua indignazione per il messaggio e la riprovazione per il suo autore che, lui si, dovrebbe vergognarsi per questo accostamento, frutto, si vuole sperare, solo della sua ignoranza e chiede che l’amministrazione comunale prenda le distanze dall’opinione di questo consigliere. In questo nostro Paese – che si è conquistata la democrazia con i numerosi morti, anche bambini, finiti nelle camere a gas e con la lotta dei partigiani – è consentito esprimere dissenso, ma senza mai superare il limite e, a nostro avviso, il consigliere Rocco Greco lo ha superato“.