Domenica 23 la Sigel Marsala alla prova dell’attrezzato Brescia

Vola ancora al Nord la Sigel Marsala con destinazione il PalaGeorge di Montichiari (Brescia). Seconda di fila fuori dalle mure amiche. Con l’occasione di affrontare Banca Valsabbina Millenium Brescia, le sigelline mettono fine alla recente miniserie di sole gare disputate in trasferta che il calendario nel girone di ritorno ha predisposto.

L’unica esibizione di questo primo scorcio di 2022 è stata al PalaCosta di Ravenna. A seguito di due domeniche di gennaio senza avere preso parte a gare ufficiali, quindi ci si aspetta dalle nostre giovani che abbiano ricaricato a dovere le batterie per concentrarsi con applicazione sulla volata finale di regular-season.

La Sigel, che ha ultimato con predisposizione da parte di tutte le interpreti gli allenamenti in sede, quindi l’appuntamento con un avversario dalla grande caratura come ha dimostrato essere Brescia arriva nel migliore periodo possibile. Per la 16^giornata (5°turno del girone di ritorno) le azzurre di Marco Bracci sono attese dalla attuale terza forza del girone “A” Banca Valsabbina Millenium Brescia, la quale nelle undici apparizioni fin qui ha raccolto ventiquattro punti, frutto di sei “pieni” (di cui uno strappato a Marsala nella gara di andata, ndr) e tre partite vinte ricorrendo al tie-break.