Calano i positivi nel Paese. In Sicilia diminuiscono i ricoveri

Nelle ultime 24 ore, da venerdì 21 a sabato 22 gennaio, in Italia si sono registrati 171.263 i nuovi contagi da Covid, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 179.106. Le vittime sono invece 333 mentre ieri erano state 373. Sono 1.043.649 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute.

Ieri erano stati 1.117.553. Il tasso di positività è al 16,4%, sostanzialmente stabile rispetto a ieri. Sono 1.676 i pazienti in terapia intensiva, 31 in meno nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 121. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.442, ovvero 43 in meno rispetto a ieri.

Una flebile luce in fondo al tunnel dice che per la prima volta dopo molte settimane diminuiscono i ricoveri negli ospedali siciliani. E’ uno dei dati più significativi del bollettino covid del 22 gennaio del ministero della Salute.

I nuovi casi diagnosticati in Sicilia sono stati 7.508 (un po’ più di ieri quando erano stati 7.418) e con un numero di tamponi leggermente inferiore (43.258 contro 46.999 di ieri). Il tasso di positività cresce ma non di troppo e si attesta sul 17,3% contro il 15,8% di ieri.

Le buone notizie arrivano dai ricoverati: negli ospedali siciliani ci sono al momento 1.573 persono (ieri erano 1.587) dei quali 1.413 in area medica (ieri erano 1.417) e 160 in terapia intensiva (dieci in meno rispetto a ieri).

Il numero dei morti resta ancora piuttosto alto: sono stati 44 per cause legate al covid e il numero delle vittime siciliane del virus sale a 8.157.

L’anno scorso, il 22 gennaio del 2021, i nuovi casi erano stati 1.355 e i morti 32.

LE PROVINCE. Resta Catania la provincia con più nuovi contagi: quasi 2 mila.

Palermo: 139.945 (1518)

Catania: 138.941 (1839)

Messina: 67.819 (945)

Siracusa: 49.997 (808)

Ragusa: 38.720 (754)

Trapani: 38.712 (413)

Agrigento: 38.309 (622)

Caltanissetta: 36.441 (489)

Enna: 17.437 (120)