Marsala, il 2021 della Polizia Municipale. Menfi: “Potenziata l’attività di contrasto ai reati”

La ricorrenza della Madonna della Cava coincide, a Marsala, con la Festa della Polizia Municipale. Per il secondo anno consecutivo, tuttavia, le restrizioni legate al Covid hanno determinato l’annullamento del tradizionale programma di celebrazioni del Corpo, che prevedeva anche un momento di incontro con la cittadinanza, durante il quale il comandante presentava il resoconto degli ultimi 12 mesi di attività. “Oggi, nella impossibilità di un incontro diretto con la cittadinanza – ha scritto nella sua relazione il comandante Vincenzo Menfi – si ravvisa ugualmente il dovere di rendere conoscibile l’operato del Corpo dei Vigili Urbani e, pertanto, di rendere noti i dati e le risultanze delle attività di Polizia svolte nel corso dell’anno 2021 e delle correlate azioni amministrative”.

Sotto il punto di vista prettamente sanzionatorio, la Polizia Municipale ha effettuato 18 mila sanzioni nel 2021 per quanto riguarda le violazioni del Codice della Strada, mentre il settore infortunistica ha rilevato 249 incidenti stradali, di cui 166 con feriti. Sono stati eseguiti 51 Tso in ambito sanitario, notificate 104 notizie di reato, effettuate 81 indagini su delega dell’autorità giudiziaria. Per quanto riguarda l’area operativa dell’igiene pubblica le sanzioni sono state 222, mentre gli accertamenti di polizia veterinaria sono stati 150. Ben 782 sono state le sanzioni rilevate dal nucleo di polizia ambientale, per lo più legate al fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti sul territorio. Le violazioni in materia di commercio e somministrazione hanno invece prodotto 97 interventi sanzionatori.

“Il 2021 – scrive Menfi – è stato caratterizzato da un’accresciuta operatività in tutti gli ambiti di competenza del Comando […]. Nonostante la progressiva riduzione del personale in servizio, si può rilevare come il Corpo abbia potenziato l’attività di contrasto nei confronti dei reati contro la persona e contro il patrimonio, come emerge dai dati della sezione Polizia Giudiziaria, quasi raddoppiati rispetto allo scorso anno. La lotta ai reati contro l’ambiente ha consentito il sequestro di ettari di terreno adibiti a discariche abusive, dislocate in varie parti del territorio e gestite in modo illecito e continuativo. Anche l’attività di prevenzione incendi ha prodotto risultati formidabili, centinaia di sanzioni che hanno ridimensionato il fenomeno, alquanto diffuso, della incuria dei terreni”.

Il dirigente della Polizia Municipale, poi, si sofferma su due aspetti che maggiormente hanno caratterizzato l’attività del Corpo durante lo scorso anno: l’accresciuta sinergia con le altre Forze di Polizia del territorio e il fronte relativo al potenziamento e alla manutenzione degli apparati di videosorveglianza urbana

Per quanto riguarda il primo aspetto “la Polizia Municipale – si legge nella relazione – ha esordito nell’esercizio di un ruolo di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, partecipando a un piano coordinato di controllo del territorio in piena cooperazione con le Forze di Polizia dello Stato, sotto il coordinamento della Questura. Il piano si è svolto nelle ore notturne e ha prodotto significativi risultati in termini di contrasto a fenomeni di criminalità diffusa che stavano assumendo una dimensione capillare, condizionando negativamente la vivibilità degli ambienti urbani e i livelli di sicurezza percepita”.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, Menfi afferma: “E’ motivo di particolare orgoglio l’essere riusciti a riesumare un progetto precedentemente finanziato dello Stato nell’anno 2019 e poi accantonato, avente per oggetto la fornitura di impianti di videosorveglianza per nove istituti scolastici dislocati nel territorio Comunale. Il progetto è stato finalmente rilanciato e la fornitura degli impianti è stata recentemente appaltata dalla Polizia Municipale. Un ulteriore investimento di circa 40.000 € è stato effettuato nel campo della manutenzione degli apparati di videosorveglianza, appaltando il relativo servizio ad una ditta specializzata che assicurerà, nel corrente anno, la piena efficienza degli impianti, così potenziando e rendendo più efficace l’attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e dei reati più ricorrenti, in una logica volta a superare le situazioni più incidenti e ad assicurare lo scambio informativo fra tutte le Forze di Polizia presenti nella Città di Marsala”.

Accanto a ciò, il comandante ha rilevato l’aumento delle denunce nei confronti di parcheggiatori abusivi colpiti da provvedimenti cautelari – DASPO – emessi dall’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza; l’istituzione della figura dell’Ispettore Volontario Ambientale (“organo di supporto alla Polizia Locale, il quale nel corrente anno assumerà le proprie funzioni ausiliarie nel contrasto degli illeciti ambientali”); l’attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, coordinato dalla Polizia Municipale, che “ha assunto un ruolo fondamentale nella gestione dell’emergenza epidemiologica, soprattutto attraverso il prezioso supporto delle Associazioni locali di Volontariato, che ringrazio sentitamente per avere consentito la gestione ottimale degli screening periodicamente eseguiti nei confronti dell’intera popolazione”.

“Oltre che nel campo dell’emergenza epidemiologica – aggiunge Menfi – il COC è stato attivato per la gestione di emergenze di natura meteorologica, compiendo tempestivamente il censimento dei danni prodotti dagli eventi atmosferici avversi, riuscendo inoltre a inserire la Città di Marsala nell’elenco dei territori classificati dalla Presidenza del Consiglio in “stato di calamità naturale“. A tale riguardo, nei giorni scorsi è stata data notizia della richiesta, avanzata al Dipartimento di Protezione Civile, di un risarcimento danni per circa 600.000 €, da destinare al rifacimento del manto stradale danneggiato dalle piogge torrenziali dello scorso autunno e alla bonifica dei corsi d’acqua.

La relazione fa riferimento anche all’acquisto di un drone che verrà utilizzato per monitorare il territorio e gli illeciti ambientali, ma anche per finalità di protezione civile ed esigenze di natura investigativa.

Infine, il comandante Vincenzo Menfi ha espresso i propri ringraziamenti all’Amministrazione Comunale e in particolare al sindaco Massimo Grillo “per il sostegno e la fiducia”, alle donne e agli uomini della Polizia Municipale “per il quotidiano impegno profuso nella difesa dei valori condivisi di legalità e giustizia”. Infine, ha preannunciato che il nuovo anno sarà improntato al potenziamento degli investimenti nei campi della sicurezza urbana e stradale, nonché al rilancio del Corpo e alla sua tutela in termini di onorabilità e immagine.