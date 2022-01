Cateno De Luca occupa l’imbarco dei traghetti: “Norme violate”

Mentre Musumeci chiede a Speranza una deroga al Super Green Pass per i traghetti che collegano la Sicilia con la penisola, il sindaco di Messina occupa gli imbarchi dove approdano i traghetti.

“Si occupa lo Stretto di Messina – dice Cateno De Luca – per protestare contro un vero e proprio sequestro di Stato, a tutti gli effetti. Abbiamo ricevuto decine di segnalazioni di persone giunte in Sicilia con le vecchie regole e che ora, con l’obbligo di Green pass rafforzato sui trasporti, non possono lasciare l’Isola. Tanti anche i casi di persone che avevano programmato degli interventi chirurgici al Nord e che ora non possono andare”.

Norme che, ha detta di De Luca “… violano il principio di continuità territoriale, buttato nel gabinetto, e sono l’esempio di come certe prerogative dei cittadini vengano calpestate. La mia posizione è assolutamente diversa da chi, come i no vax, cerca di strumentalizzarmi. Sono a favore del vaccino e del Green pass, ma lo Stato deve mettere i cittadini nelle condizioni di ottemperare alle regole“.