Storie di Mondorugbystico, format su Facebook per raccontare i Fenici di Marsala

“Le storie di Mondorugbystico” è un format Facebook per raccontare il Rugby de I Fenici di Marsala. Il conduttore Nicola Paragona e l’opinionista Luca Braccio si addentrano nel mondo della società rugbystica siciliana, che trova il suo centro nel campo “Gaspare Umile” di via Istria, dove quotidianamente oltre 100 bambini e giovani si allenano, guidato da un team di professionisti.

Ospiti della serata sono: Marco Quattrociocchi e Sigfrido Russo, fondatori de I Fenici Rugby Marsala e l’educatrice Margherita Lavinia Sparla dell’unser 5/7 Femminile. Storie di vita ovale e non solo, raccontate da tutti coloro i quali si sono avvicinati al Rugby. Racconti e sensazioni di allenatori, giocatori, appassionati, genitori e curiosi. Tutti i lunedì e giovedì a partire dalle ore 21.30 alle ore 22.30 live in multi-streaming su Youtube, Facebook e Linkedin. Per info e prenotazioni: mondorugbystico@gmail.com – WhatsApp 331.7801458.