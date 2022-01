Nelle scuole delle Egadi e di Erice DAD fino al 26 gennaio

Anche Erice e le Isole Egadi si attengono alla Didattica a Distanza, dopo il parere positivo dell’azienda sanitaria provinciale.

La sindaca di Erice, Daniela Toscano, con propria ordinanza n. 11 del 15.01.2022, a seguito del parere emesso in data odierna dall’ASP di Trapani, ha disposto la sospensione a far data dal 17 gennaio e fino al 26 gennaio 2022 (compreso), delle attività didattiche ed educative in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado insistenti nel Comune di Erice, siano esse pubbliche, private e paritarie.

Durante il superiore periodo di tempo le Istituzioni Scolastiche potranno avviare le attività didattiche a distanza e, in piena autonomia, potranno assumere ogni misura utile a garantire il diritto all’istruzione e all’inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali utilizzando ogni altra modalità ritenuta maggiormente confacente, ivi compresa, quella in presenza.

Restano consentite, per la fascia da 0 a 3 anni, le attività presso asili nido, micronido, le sezioni primavera e le ludoteche.

Anche il sindaco del Comune delle Isole Egadi Francesco Forgione, ha firmato l’ordinanza con la quale dispone per 10 giorni la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di Favignana e Marettimo e l’attivazione della Dad.

«Abbiamo ricevuto parere favorevole da parte dell’Asp di Trapani per disporre la sospensione delle attività didattiche e scolastiche – ha dichiarato il primo cittadino egadino – In virtù di questa autorizzazione ho emesso l’ordinanza con la quale ho disposto la chiusura delle scuole di Favignana e Marettimo e l’attivazione della Dad da lunedì 17 gennaio a mercoledì 26 gennaio 2022. Una decisione presa per limitare quanto più possibile il diffondersi dei contagi e per tutelare i nostri alunni e studenti. Sarà compito della dirigente scolastica procedere all’attivazione della didattica a distanza».