Il Marsala Calcio Femminile si allena in attesa della gara col Sant’Agata

Coach Valeria Anteri, come ogni settimana, fa il punto sulla prima squadra del Marsala Calcio Femminile, che continua ad allenarsi, nonostante l’emergenza sanitaria.

“La situazione è sotto controllo – afferma l’allenatrice -, le ragazze in caso di contatto con positivi fanno la regolare quarantena e poi si sottopongono ai tamponi prima di tornare in squadra. Sappiamo che potrebbe capitare di avere qualche giocatrice positiva ma per ora la situazione regge. Sicuramente gli allenamenti all’aperto aiutano. Noi rispettiamo i protocolli, è più facile infatti che il virus lo si porti da fuori”.

Poi la Anteri si sofferma più sul Campionato di Eccellenza al momento fermo a causa proprio del Coronavirus: “Siamo in attesa di qualche decisione da parte della Federazione per tornare in campo. Ipoteticamente sarà il 23 gennaio, se non ci saranno sorprese ulteriori. Il Marsala giocherà contro il Sant’Agata in casa, partita importante ma come tutte le altre. Sono gare, essendo le prime in classifica tutte a pari punti, che vanno preparate in maniera adeguata”.

Poi una chicca sull’impianto che ospiterà la prossima partita di Campionato: “Dovremmo rigiocare al Comunale di Petrosino, che per noi comunque è una seconda casa. Lo Stadio Municipale “Nino Lombardo Angotta” pare torni agibile e fruibile dalla prima metà di febbraio”. Quest’ultima notizia molto attesa anche per tutti i tifosi della Dolce Onorio.