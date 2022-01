Coronavirus in Italia, altri 360 decessi. In Sicilia tasso di positività al 19,8%

Sono 186.253 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 360 decessi e 125.199 guarigioni. Alla luce di ciò gli attuali positivi in Italia sono 2.398.828.

La Lombardia resta la regione con più contagi giornalieri (+33.856), davanti a Emilia Romagna (+20.346) e Campania (+20.206).

In Sicilia si sono registrati 10.023 nuovi casi, 21 decessi, 875 guarigioni. Complessivamente, gli attuali positivi nell’isola salgono a 159.593. I ricoveri sono 1472, di cui 165 in terapia intensiva. Il tasso di positività è comunque in leggero aumento (19,8%) e comunque ancora superiore a quello nazionale (16,4%).

Tra le province, il dato più elevato si registra a Catania (+2957), Palermo (+2492) e Siracusa (+1018). A seguire Agrigento (+856), Ragusa (+724), Caltanissetta (+699), Messina (+674), Trapani (+458) ed Enna (+145).