Calcio dilettanti: gironi di ritorno per Petrosino, Paolini e Primavera Marsala

Agli albori dei gironi di ritorno, facciamo un punto sul calcio dilettantistico locale. In prima categoria, girone A, il Petrosino 1969 naviga a metà classifica attualmente a 18 punti.

Nell’ultima gara del girone di andata, lo scorso 19 dicembre, i petrosileni hanno conquistato il pari (2 a 2) a Cinisi, mentre la prossima gara, la prima del girone di ritorno, che si terrà domenica 23 gennaio così come previsto dalla Federazione – slittamento causato dall’emergenza sanitaria che ancora incombe – ancora una volta la squadra allenata da Sandro Ingargiola si troverà a giocare in trasferta, questa volta a Custonaci, alle 15, presso il Centro Polisportivo “Cornino”. Il cannoniere, Giovanni Amedeo, ha già segnato in queste prime 13 gare ben 10 goal. Dietro di lui Dennis Tilotta a 7.

In seconda categoria spuntano invece la Primavera Marsala, che ha quindi anche una squadra di Calcio a 11 e lo Sporting Paolini. Le due lilybetane però non se la passano bene: la Primavera si trova a 13 punti a pari merito con ben tre squadre, Castronovo, Belsitana e Velvet Bolognetta. Lo Sporting, che gioca allo Stadio “Mariano Di Dia” di Strasatti, occupa l’ultima posizione in classifica con 4 punti a pari merito con il Colomba Bianca. Anche in seconda categoria, le gare di ritorno riprendono il 23 gennaio, alle 15.

La squadra cara al Presidente Davide Russo ed allenata da Vincenzo Barraco, giocherà in casa contro il Belice Sport. Primavera Marsala invece se la vedrà in trasferta col Calatafimi Don Bosco che gioca sul campo “Don Rizzo” di Alcamo. La coppia Baiata-Sammartano cercherà di fare più punti possibili per fare meglio delle altre tre a pari punti, al fine di spingere la squadra e puntare sui finalisti con più reti a segno: Adriano Pipitone e Fabio Russo.