Donna sul balcone mezza nuda lancia oggetti in strada. VIDEO

Momenti di panico questa mattina in via Etnea a Catania, dove una donna ha dato in escandescenza nel balcone di casa sua in via Etnea e ha cominciato a buttare giù dal terzo piano tutto quello che gli capitava a tiro, paralizzando il traffico e danneggiando le auto in sosta lì vicino.

GUARDA IL VIDEO DI MERIDIONEWS:

Non sono ancora noti i motivi per cui la donna – seminuda, indossando solo gli slip – abbia perso le staffe. Sul posto sono dovute intervenire le forze dell’ordine per riportarla alla calma.

La donna ha lanciato di tutto, oggetti e pezzi di mobili, urlando parlo quasi incomprensibili, davanti gli sguardi attoniti dei condomini, delle persone dei palazzi vicini e delle auto in transito.