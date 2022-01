Paceco, riunito il Centro operativo comunale: si fronteggiano i disagi causati dalla pandemia

Si è riunito oggi il Centro Operativo Comunale (COC) di Paceco, per predisporre gli interventi più urgenti nel territorio, considerando l’aggravamento della situazione pandemica che sta mettendo in ginocchio l’intero sistema socio sanitario.

La riunione è stata convocata e presieduta dal sindaco Giuseppe Scarcella, in sintonia con l’ASP di Trapani, con la partecipazione degli assessori, del segretario comunale e dei responsabili dei diversi settori del Comune, a partire dal responsabile del IV Settore, Leonardo Pellegrino, che coordina il COC in seno alla Protezione Civile comunale.



Tra gli interventi prioritari, spicca la necessità di dare supporto ai soggetti più fragili e non autosufficienti, costretti a rimanere nei rispettivi domicili senza l’assistenza ed il conforto dei familiari. Inoltre, si mira a ridurre i disagi delle famiglie, con l’acquisto di alimenti, farmaci e altri beni necessari.

Le diverse azioni di sostegno saranno avviate con la collaborazione delle associazioni convenzionate con il Comune di Paceco, con modalità e tempi in via di definizione.

“Al più presto – sottolinea il Sindaco Scarcella – comunicheremo maggiori dettagli sulle iniziative che stiamo approntando per venire incontro alle esigenze delle fasce più deboli della nostra comunità”.